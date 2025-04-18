Замминистра Украины Качка: в меморандуме с США нет требования возврата долга

Кабмин Украины опубликовал меморандум к соглашению о недрах с Вашингтоном, который ранее подписали в министр экономики страны Юлия Свириденко и глава минфина США Скотт Бессент. В документе говорится о намерении Украины и США создать специальный инвестфонд, через который будет финансироваться восстановление страны после завершения военных действий. В тексте не упоминаются гарантии безопасности для Украины и нет признания долгов Киева перед Вашингтоном за оказанную помощь. Когда Киев и Вашингтон заключат сделку — в материале «Газеты.Ru».