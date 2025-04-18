Экспертный совет по импортозамещению упразднили в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области упразднил Экспертный совет по импортозамещению. Распоряжение об этом появилось на портале правовой информации Ростовской области.
Как говорится в документе, это было сделано с целью оптимизации работы коллегиальных органов.
Напомним, экспертный совет был создан в 2015 году при бывшем губернаторе Ростовской области Василии Голубеве. Он должен был снизить зависимость экономики региона от импорта. А в состав совета входили заместители губернатора, руководители областных органов власти, уполномоченный по правам предпринимателей и руководители вузов.