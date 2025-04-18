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В США хотят создать беспилотную ударную подлодку дальнего действия

Breaking Defense сообщает, что в Пентагоне планируют создать большую беспилотную подводную лодку (UUV). В перспективе она сможет поражать цели мощными боезарядами на расстоянии около 2 тысяч километров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сейчас подразделение Минобороны США ищет производителя, который смог бы разработать соответствующий проект, сообщает «Интерфакс».

В заявлении Пентагона говорится, что существующие в американской армии подводные беспилотники не могут переносить мощные и тяжелые заряды на столь дальние расстояния. Минобороны ищет «коммерчески доступные, готовые к демонстрации беспилотные системы, которые предлагают масштабируемое и экономически эффективное решение для развертывания большой грузоподъемности на большом расстоянии».

Ведомство также приводит требования, которыми должна обладать беспилотная подлодка. В частности, она должна нести мощную боевую часть и поддерживать полезную нагрузку разных размеров. Также важно, чтобы аппарат мог проводить разведку, даже в условиях отсутствия GPS. Кроме того, UUV должен обладать высокой автономностью и дальностью. Подлодка должна проплывать до 1000 миль и погружаться на глубину более 200 метров.