Глава Башкирии рассказал о развитии геопарка «Янган-Тау».

«Наш геопарк — это не только уникальная история про сохранение природного наследия, но и важный объект для развития туристического потенциала Башкортостана. В прошлом году турпоток увеличился на 45 тысяч человек, превысил цифру в 126 тысяч. При этом считаю, что мы можем привлекать в эту уникальную природную и историческую локацию вдвое больше туристов», — сказал Радий Хабиров.