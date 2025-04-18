Глава Башкирии рассказал о развитии геопарка «Янган-Тау».

Геопарк «Янган-Тау» стал не только гордостью Башкортостана, но и значимой частью международной культурной повестки нашей страны. «Янган-Тау» достойно представляет Россию в числе 197 геопарков из 48 стран мира. Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал на совещании по развитию геопарка.
«Созданный в 2017 году как подразделение одноименного санатория, уже в 2020 году наш геопарк первым в России и на всём постсоветском пространстве вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В 2023 году ЮНЕСКО подтвердило этот статус, присвоив высшую оценку и выдав “зеленую карту”. Это стало результатом слаженной работы команды ученых, бизнеса и органов власти.
В 2022 году наша республика приняла первый в стране закон о геопарках, заложив правовую основу для развития таких территорий. Это решение стало примером для других российских регионов.
Растет экспертная роль «Янган-Тау» в продвижении концепции геопарков на пространстве СНГ. В прошлом году на территории геопарка проведена международная конференция «Глобальные геопарки ЮНЕСКО: от идеи до реализации» с участием представителей 9 стран мира", — отметил руководитель республики.
Наши специалисты помогают открывать геопарки в странах Центральной Азии и СНГ. Планируется создание экспертного совета для методологической помощи территориям-кандидатам, а также проведение Ассамблеи Евразийской сети на площадке ЮНЕСКО в Алматы в сотрудничестве с МИД России.
«Наш геопарк — это не только уникальная история про сохранение природного наследия, но и важный объект для развития туристического потенциала Башкортостана. В прошлом году турпоток увеличился на 45 тысяч человек, превысил цифру в 126 тысяч. При этом считаю, что мы можем привлекать в эту уникальную природную и историческую локацию вдвое больше туристов», — сказал Радий Хабиров.