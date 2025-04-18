Главную проблему Мангистау озвучил Токаев

Во время недавней рабочей поездки в Шымкент я обратил внимание на то, что миграция не должна быть бесконтрольной. Согласно прогнозу, в среднесрочном периоде эта цифра достигнет 1 миллиона, а возможно и превысит. Это дополнительная нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру. Нельзя забывать этот фактор и поддаваться популизму. Ранее мною были даны поручения по водообеспечению жителей региона, улучшению качества образования и медицинского обслуживания, продовольственной безопасности, развития транспортно-логистического потенциала, а также туризма. Сделано немало, достигнуты определенные результаты. Однако имеются и системные недостатки. Это нужно признать.