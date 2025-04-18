Губернатор Новосибирской области узнал о мошенниках, выдающих себя за него

«Сегодня мне поступил ряд сигналов, что многие знакомые мне новосибирцы получают якобы от моего имени мошеннические сообщения и затем видеозвонки. Будьте бдительны! Администрация Губернатора и Правительства области не использует для организации видеосовещаний и оповещения их участников иностранные мессенджеры», — написал Травников в своем ТГ-канале.
Он отметил, что отвечать на такие сообщения, переходить по вложенным ссылкам и QR-кодам ни в коем случае не следует.
В данном случае письмо содержит QR-код, который, судя по всему, ведет на мошеннический сайт, созданный с целью кражи персональных или банковских данных.