Губернатор Новосибирской области узнал о мошенниках, выдающих себя за него

«Сегодня мне поступил ряд сигналов, что многие знакомые мне новосибирцы получают якобы от моего имени мошеннические сообщения и затем видеозвонки. Будьте бдительны! Администрация Губернатора и Правительства области не использует для организации видеосовещаний и оповещения их участников иностранные мессенджеры», — написал Травников в своем ТГ-канале.