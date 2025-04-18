Архимандрит Вассиан осудил срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр — РИА Новости. Власти Молдавии грубо вмешались в духовную жизнь народа, сорвав поездку представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандрит Вассиана (Змеева).
«Мы сожалеем, что власти Молдовы приняли решение не пустить владыку Маркелла в Святую Землю за Благодатным огнем, грубо вмешиваясь в духовную жизнь своего народа. Православие — это традиционная вера молдавского народа. Многие верующие связывают свои надежды на мирную и спокойную жизнь в своей стране с молитвой у живоносного гроба Господнего и с благословением Святой Земли», — заявил архимандрит Вассиан.
Глава РДМ выразил надежду, что в дальнейшем не будет подобных инцидентов, и священнослужители Молдавской Православной Церкви беспрепятственно будут совершать паломничество на Святую Землю.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.