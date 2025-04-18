Архимандрит Вассиан осудил срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим

«Мы сожалеем, что власти Молдовы приняли решение не пустить владыку Маркелла в Святую Землю за Благодатным огнем, грубо вмешиваясь в духовную жизнь своего народа. Православие — это традиционная вера молдавского народа. Многие верующие связывают свои надежды на мирную и спокойную жизнь в своей стране с молитвой у живоносного гроба Господнего и с благословением Святой Земли», — заявил архимандрит Вассиан.