Ростовский гимнаст Никита Нагорный попал в санкционный список Украины

Никита Нагорный — многократный победитель Чемпионатов Европы и мира, а также золотой призер Олимпиады 2020 года в Токио. Спортсмен является заместителем председателя правления «Движения первых», а прежде числился начальником главного штаба «Юнармии». Никита Нагорный уже включен в санкционные списки Канады, Великобритании и США.