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Отношения России и США в 2025 году: все еще напряженные, но без рисков ядерной войны

Отношения России и США переживали разные состояния — от сотрудничества в некоторых сферах до открытого противостояния. В 2025 году дипломатии стран вновь переживают изменения, связанные с приходом новой администрации в Штатах.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Президент США Дональд Трамп
Источник: Legion-Media

Вернувшийся в 2025 году в Овальный кабинет республиканец Дональд Трамп задал новый вектор в отношениях России и США. Дипломаты возобновили активную работу, но ситуация остается напряженной: собрали главное о ситуации.

Ранние контакты и установление дипломатических отношений

США — относительно молодое государство, поэтому и первые контакты с ним у России начались лишь при Екатерине II.

Первые контакты

Одно из первых взаимодействий случилось в конце XVIII века, когда Екатерина II ввела политику вооруженного нейтралитета — защиту торговых судов нейтральных стран от флота Великобритании. Эту меру тогда косвенно поддержали американские колонии.

Спустя пару лет Григорий Шелихов, русский исследователь, основал поселение на Аляске. А еще через 20 лет в Штаты отправились мореплаватели Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский: они побывали на Гавайях и западном берегу Северной Америки, где и пообщались с местными властями.

Официальное установление дипломатии

В 1809 году появился посол США в столице Российской Империи — Джон Куинси Адамас. Россия же отправила в Вашингтон своего дипломата — Федора Палена. В 1824 году страны подписали конвенцию о том, где проходят границы русских и американских владений.

Продажа Аляски

Ослабленная Крымской войной Россия избавилась от убыточной территории в 1867 году — США купили Аляску за 7,2 млн долларов. В Штатах сделку называли «холодильником Сьюарда», так как считали ее бесполезной и несущей больше затрат, чем выгоды, а в России — предательством государственных интересов. После этого между странами установились дружественные отношения.

20 век: от союзников к холодной войне

Ту-16 в сопровождении истребителя F-4 «Фантом» ВМС США
Источник: Ту-16 в сопровождении истребителя F-4 «Фантом» ВМС США, 1963 г., фото USN. VF-114, Общественное достояние|commons.wikimedia.org

После революции в 1917 году США рассматривали СССР как угрозу всему капиталистическому обществу. Штаты признали Страну Советов только в 1933 году.

Первая и Вторая мировые войны

Во Второй мировой между странами установился временный союз, ведь США и СССР на одной стороне боролись против фашистской Германии. Однако были и противоречия: например, разногласия об открытии второго фронта.

Гонка вооружений и Карибский кризис

После Второй мировой страны наращивали боевой потенциал. СССР протестировал ядерную бомбу, а спустя пару лет Штаты создали водородную бомбу. США разработали крылатые ракеты и бомбардировщики-невидимки, а СССР «Сатану» для термоядерного удара. Началась полноценная гонка вооружений.

Из-за того, что США разместили ядерное оружие в Турции, СССР в ответ решил поставить аналогичные боеголовки на Кубе. Президент Штатов Кеннеди объявил о блокаде острова, и мир оказался на пороге ядерной войны. После секретных переговоров лидеры тран пришли к договоренностям, и уничтожения человечества удалось избежать.

Разрядка 1970-х

В эти годы страны-соперницы подписали договоры об ограничении стратегических вооружений и противоракетной обороны, в Хельсинки также прошли переговоры по безопасности. А в середине десятилетия США и СССР наконец «пожали руку» в космосе — астронавты обеих стран отправились в экспериментальный полет со стыковкой бортов.

Отношения США и России после распада СССР

Если в девяностых были надежды на сотрудничество стран, то в нулевых они пропали окончательно.

1990-е

После распада СССР и при президенте Борисе Ельцине началось сближение молодой РФ с Западом. США участвовали в программе по уничтожению ядерного оружия, поддерживали рыночные реформы России и демократизацию. Страны подписали соглашения СНВ-1 и СНВ-2.

Но из-за расширения НАТО на Восток (в блок вошли Польша, Чехия и Венгрия) возникли опасения по поводу дальнейшей безопасности в Европе. А бомбардировки Югославии в конце десятилетия окончательно подорвали доверие властей РФ к Штатам.

2000-е

С приходом к власти Владимира Путина отношения с США временно наладились. Россия поддержала Штаты в войне в Афганистане, предоставив разведданные.

Но вскоре хрупкой дружбе пришел конец: НАТО распространилась на страны Балтии, а в 2008 году США захотели включить в военный блок Украину и Грузию. Тогда же у РФ случилось военное столкновение с последней — своего рода прецедент, определивший вектор развития дальнейших отношений между Россией и странами Запада.

Современные отношения США и России

Посольство США в России
Источник: Посольство США в России, фото TagMorgan, CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Отношения стран все так же враждебны, но с 2025 года наблюдается потепление.

Кибервойны и санкции

Санкционная война началась после присоединения Крыма к России в 2014 году. США и ЕС ввели ограничения на ключевые отрасли российской экономики — энергетику и военно-промышленный комплекс.

А в 2022 году, после начала специальной военной операции, санкций стало в десятки раз больше. В том числе вступили в силу отключение РФ от мировой платежной системы, а также эмбарго на нефть и газ из России. Президент Джо Байден уверял: он сделает все, чтобы отрезать экономику России от Запада и сократить ее доходы на европейском рынке.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы в 2016 и 2020 годах, а также хакерских атаках на критическую инфраструктуру. Не стал исключением и 2024 год: ФБР заявило, что Россия пыталась подорвать доверие к выборам в Штатах.

Украина и Ближний Восток

США финансово поддерживали Украину и ее армию. С 2014 по 2022 год США выделили Киеву 2,7 млрд долларов, после чего суммы лишь росли: только в январе 2024 года Байден распорядился направить украинским властям 60 млрд долларов.

Подобные меры — прямая угроза безопасности России. НАТО продвигается на Восток, а США принимает косвенное участие в военном конфликте, спонсируя противника и поддерживая его разведданными. Например, были зафиксированы удары американскими ракетами HIMARS по Белгородской области, чье наведение невозможно без помощи военных из Штатов.

Интересы России и США столкнулись и на Востоке. Россия поддерживала Башара Асада в Сирии, а США — курдские силы и оппозицию. В Иране США выступают против ядерной политики Тегерана, а Россия, напротив, развивает со страной военное сотрудничество.

Будущее отношений России и США: мнение эксперта

Сергей Чуев, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Государственного университета управления, считает, что будущее отношений России и США вряд ли будет простым. Но и ухудшаться ситуация, скорее всего, уже не будет. И не только потому, что США и Россия еще совсем недавно стояли на пороге горячего конфликта: «Демократы и глобалисты сделали ставку на военное поражение России, ее экономический коллапс. Однако спустя три года конфликта на Украине стало ясно — цели не достигнуты. Более того, украинский военный конфликт поставил перед Штатами те вопросы, которые они пытались сформулировать для России».

«Первый: перед Штатами маячит реальная возможность экономической катастрофы. Госдолг в 36 триллионов долларов, 5 трлн из которых добавил Байден. За его обслуживание они платят больше, чем на военные нужды, и это не шутка. Привлекательность доллара падает. Второй: военная машина США и НАТО оказалась не в состоянии противостоять недооцененной ими России. НАТО все больше напоминает “бумажного тигра” и находится на грани развала. Европейские союзники открыто ропщут. Из-за этого Трамп решил выйти из игры и наладить отношения с Россией. Военные обязательства и расходы он пытается повесить на европейцев, а США — обезопасить. Вряд ли на этой основе возможна дружба, но от ядерной пропасти мы, очевидно, отошли», — подытожил эксперт.

Главное об отношениях России и США

Основная информация о непростых отношениях двух стран, которую стоит запомнить.

1. США и Россия ведут дипломатические отношения с XVIII века. Первая крупная сделка и важный шаг в налаживании контактов — продажа Аляски.

2. В XX веке США увидели крупную угрозу в лице СССР. Тем не менее страны объединились в борьбе против Германии в сороковых годах.

3. Из-за длительной гонки вооружений и Карибского кризиса стало ясно: мир на пороге ядерной войны. Штатам и Союзу пришлось договариваться, чтобы избежать взаимного уничтожения.

4. Отношения стран никогда не были простыми: договоренности сменялись новыми конфликтами.

5. Актуальный конфликт США и России касается военной поддержки Украины. Байден тратил миллиарды на помощь Киеву, тем самым сделав Штаты участником конфликта.

6. Приход Трампа к власти не означает, что отношения сильно наладятся, считает эксперт. При этом риск ядерной войны очевидно снизился.