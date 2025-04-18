Отношения России и США в 2025 году: все еще напряженные, но без рисков ядерной войны

Сергей Чуев, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Государственного университета управления, считает, что будущее отношений России и США вряд ли будет простым. Но и ухудшаться ситуация, скорее всего, уже не будет. И не только потому, что США и Россия еще совсем недавно стояли на пороге горячего конфликта: «Демократы и глобалисты сделали ставку на военное поражение России, ее экономический коллапс. Однако спустя три года конфликта на Украине стало ясно — цели не достигнуты. Более того, украинский военный конфликт поставил перед Штатами те вопросы, которые они пытались сформулировать для России».