В РПЦ сожалеют о решении Молдавии не пустить архиепископа в Иерусалим

«В эти пасхальные дни в Иерусалим приезжает много паломников. Среди них мы видим священнослужителей, которые от лица своей Церкви прибыли на Святую Землю, чтобы совершить поклонение величайшим святыням христианского мира и вознести молитву о мире и о своем православном народе. Мы сожалеем, что власти Молдовы приняли решение не пустить владыку Маркелла в Святую Землю за Благодатным огнем, грубо вмешиваясь в духовную жизнь своего народа», — сказал архимандрит Вассиан.