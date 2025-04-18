Bloomberg: США предложили союзникам смягчить санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что страны Евросоюза должны участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы отмена европейских санкций против России могла стать частью соглашения. Для снятия ограничительных мер требуется согласие всех стран Евросоюза. Белый дом отмечал, что снятие санкций может стать «стимулом» для завершения боевых действий на Украине. США допускали снятие американских рестрикций в отношении России только при прекращении огня.