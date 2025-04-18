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Bloomberg: США предложили союзникам смягчить санкции против России

США предоставили союзникам план по урегулированию на Украине, который включает смягчение санкций против России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Источник: Reuters

План США был представлен 17 апреля на встрече в Париже с представители Украины, Великобритании, Франции и Германии. По данным Bloomberg, американская сторона предложила снять санкции с России, если стороны договорятся о долгосрочном прекращении огня.

Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что страны Евросоюза должны участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы отмена европейских санкций против России могла стать частью соглашения. Для снятия ограничительных мер требуется согласие всех стран Евросоюза. Белый дом отмечал, что снятие санкций может стать «стимулом» для завершения боевых действий на Украине. США допускали снятие американских рестрикций в отношении России только при прекращении огня.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «Парижский сбор».