Литва собирается укрепить Сувалкский коридор

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Литвы собираются модернизировать и укрепить так называемый Сувалкский коридор, заявил в пятницу замминистра обороны страны Томас Годляускас.
Сувалкский коридор — территория на границе между Литвой и Польшей, он примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии.
«Ведутся разговоры о (постройке — ред.) новых защитных сооружений вдоль границ с Калининградской областью (России — ред.) и Белоруссией, в особенности в зоне Сувалкского коридора», — заявил Годляускас в интервью изданию Politico.
По словам Годляускаса, Сувалкский коридор критически важен для Литвы с точки зрения безопасности и обороны, а два маршрута, пролегающие на этой территории, всегда рассматривались литовскими властями как пути поддержки союзников на случай возможного конфликта.
Как отмечает Politico, в настоящее время Литва и Польша расширяют свою военную инфраструктуру за пределами транспортной артерии Via Baltica, которая имеет ключевое значение для переброски союзников. Указывается, что идут работы по модернизации маршрута, соединяющего столицу Литвы Вильнюс с польским городом Августов, при этом меры предпринимаются с учетом как военных, так и гражданских нужд.
«Мы попытаемся воздействовать на ЕС вместе с Польшей, Эстонией и Латвией, чтобы позаботиться о том, чтобы эти проекты находились в приоритете», — подчеркнул Годляускас.