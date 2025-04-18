Узбекистан и Россия обсуждают упрощение процедур для мигрантов

Одним из ключевых предложений стало перенесение ряда процедур, необходимых для легальной трудовой миграции, непосредственно на территорию Узбекистана. В частности, речь идёт о прохождении медицинского осмотра, сдаче экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России — всё это может быть организовано в филиалах российских вузов, действующих в Ташкенте.
Также обсуждалось возобновление деятельности представительства ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и центра «Сахарово» в Ташкенте. Это существенно упростит оформление документов, сократит время и снизит расходы мигрантов.
Дополнительно рассматривалась возможность открытия в Узбекистане специализированной медицинской клиники, где потенциальные трудовые мигранты смогут проходить все необходимые анализы и обследования, в том числе с привлечением российских компаний, таких как «Гемотест».
Особое внимание было уделено вопросу подготовки педагогических и методических кадров для дальнейшего обучения мигрантов. Российская сторона выразила готовность направлять специалистов, в том числе преподавателей и мастеров производственного обучения.
По итогам встречи стороны договорились включить рассмотренные инициативы в повестку следующего заседания узбекско-российской межведомственной рабочей группы, которое состоится
Инициативы, озвученные на встрече, могут значительно упростить путь легализации для граждан Узбекистана и усилить сотрудничество между двумя странами в сфере миграционной политики.