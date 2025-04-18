Узбекистан и Россия обсуждают упрощение процедур для мигрантов

Vaib.uz (Узбекистан. 18 апреля). В Ташкенте состоялась встреча узбекской и российской делегаций, в ходе которой были обсуждены вопросы упрощения миграционных процедур и создания более удобных условий для граждан Узбекистана, выезжающих на работу в Россию. Об этом сообщило ИА «Дунё» при МИД Узбекистана.