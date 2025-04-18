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Узбекистан и Россия обсуждают упрощение процедур для мигрантов

Vaib.uz (Узбекистан. 18 апреля). В Ташкенте состоялась встреча узбекской и российской делегаций, в ходе которой были обсуждены вопросы упрощения миграционных процедур и создания более удобных условий для граждан Узбекистана, выезжающих на работу в Россию. Об этом сообщило ИА «Дунё» при МИД Узбекистана.

Одним из ключевых предложений стало перенесение ряда процедур, необходимых для легальной трудовой миграции, непосредственно на территорию Узбекистана. В частности, речь идёт о прохождении медицинского осмотра, сдаче экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России — всё это может быть организовано в филиалах российских вузов, действующих в Ташкенте.

Также обсуждалось возобновление деятельности представительства ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и центра «Сахарово» в Ташкенте. Это существенно упростит оформление документов, сократит время и снизит расходы мигрантов.

Дополнительно рассматривалась возможность открытия в Узбекистане специализированной медицинской клиники, где потенциальные трудовые мигранты смогут проходить все необходимые анализы и обследования, в том числе с привлечением российских компаний, таких как «Гемотест».

Особое внимание было уделено вопросу подготовки педагогических и методических кадров для дальнейшего обучения мигрантов. Российская сторона выразила готовность направлять специалистов, в том числе преподавателей и мастеров производственного обучения.

По итогам встречи стороны договорились включить рассмотренные инициативы в повестку следующего заседания узбекско-российской межведомственной рабочей группы, которое состоится 27—30 апреля в Москве. Ожидается, что в нем примут участие представители Минздрава, а также филиалов миграционных структур России, действующих в Ташкенте.

Инициативы, озвученные на встрече, могут значительно упростить путь легализации для граждан Узбекистана и усилить сотрудничество между двумя странами в сфере миграционной политики.