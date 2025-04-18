Рубио заявил, что после трех лет поддержки Киева США должны двигаться дальше

«Я думаю, что в очень большой степени это обращение к Москве с посылом, что надо добивать уже киевский режим. Трамп ненавидит Зеленского и был бы не прочь от него избавиться, а вместе с ним избавиться и от украинской проблемы. Американский президент понял, что он не всесильный и не может делать несколько дел одновременно. Поэтому тут уже встает вопрос приоритетов, а Украина там не на первом месте. Первоочередные темы на внешнем контуре для Трампа — Ближний Восток и Китай».