КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Клирик Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе Виталий Шинкарь заявил, что фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является публичной поркой для устрашения всех остальных священнослужителей, сообщает телеканал «Первый в Молдове». Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. «Это самое обычное, банальное и тупое устрашение, потому что владыка Маркелл является епископом и возглавляет свою Епархию, и его пример — это публичная порка для устрашения всех остальных… Это переход к фашизму. У нас есть генеральная линия, мы (власть — ред.) знаем, как надо, и при помощи страха мы заставим вас в нее поверить», — приводит телеканал слова Шинкаря. Клирик подчеркнул, что это делается и для того, чтобы священнослужители хорошо подумали, прежде, чем выезжать из страны, даже на отдых. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией». Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему долгую проверку перед вылетом. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.