В Узбекистане стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти. Во всех регионах России в 2024 году она стартует с 24 апреля.