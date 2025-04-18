В Узбекистане стартовала акция «Георгиевская ленточка»

ТАШКЕНТ, 18 апр — РИА Новости. Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в пятницу в Ташкенте, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.
Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти. Во всех регионах России в 2024 году она стартует с 24 апреля.
«В преддверии Дня памяти и почестей, Дня Победы, мы рады сообщить, что в Узбекистане стартует международная акция “Георгиевская ленточка”, — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
По данным пресс-службы, с 18 апреля по 9 мая в Русском доме в Ташкенте каждый желающий может получить ленточку с 8.00 до 19.00 (с 6.00 до 17.00 мск).
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.