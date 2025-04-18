Как стало известно «КП», представитель Молдавской Митрополии, повторно вылетает в Израиль за Благодатным огнем: Ранее его задержали в аэропорту без объяснения причин

Как стало известно «КП», сегодня вечером Архиепископ Маркел, представитель Молдавской Митрополии, повторно вылетает в Израиль за Благодатным огнем.
Мы не станем раскрывать всех подробностей, но можем смело сказать, что служитель церкви проявил настоящее мужество, чтобы сегодняшняя поездка состоялась.
Несмотря на давление определенных сил.
Благодарим Владыку за этот самоотверженный шаг и за то, что он, несмотря ни на что, делает все возможное для верующих Молдовы.
Ну, с Богом!
Напомним, что молдавского священника не выпустили из Кишиневского аэропорта в Израиль, чтобы он не смог отправиться за Благодатным огнем. По непонятным причинам Епископа Маркела подвергли тщательной проверке, только после того, как самолёт в Тель-Авив взлетел, ему вернули паспорт.
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