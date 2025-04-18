Как стало известно «КП», представитель Молдавской Митрополии, повторно вылетает в Израиль за Благодатным огнем: Ранее его задержали в аэропорту без объяснения причин

Напомним, что молдавского священника не выпустили из Кишиневского аэропорта в Израиль, чтобы он не смог отправиться за Благодатным огнем. По непонятным причинам Епископа Маркела подвергли тщательной проверке, только после того, как самолёт в Тель-Авив взлетел, ему вернули паспорт.