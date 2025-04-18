Заявления США о возможном выходе из переговоров по Украине — блеф или нет

Политический контекст высказываний
Первое, на что обращают внимание политологи, — это время, когда были сделаны соответствующие высказывания. В частности, политолог Алексей Чеснаков указывает, что Рубио высказался по вопросу урегулирования украинского конфликта в преддверии приближающихся 100 дней президентства Трампа. Лидеру США надо будет отчитаться перед американцами, ведь его слова во время избирательной кампании прозвучали на весь мир: «Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа».
Теперь Трампу нужны результаты, причем быстрые. Конечно, есть наработки — переговоры как с Украиной, так и с Россией. Но по факту результатов нет. Можно было бы отчитаться введением временного режима прекращения огня, но и тот не сработал на 100%.
Выражаясь языком Трампа, у него изначально были хорошие карты, что позволило ему играть агрессивно. Однако, имея натс в начале партии, уже на флопе Трамп понял, что его «рука» слабеет. Именно поэтому президент США пытается всех запугать.
С другой стороны, нельзя выдергивать высказывание Марко Рубио из контекста. Политолог Павел Дубравский обращает внимание, что если дослушать интервью Рубио до конца, то категоричность «не будет подвижек — не будет посредничества» исчезает. В частности, Рубио говорит, что Трамп приложил очень много усилий, чтобы эта сделка состоялась. Но если в ближайшее время США не увидят прогресса, то переключат внимание на другие глобальные проблемы.
Пока выглядит, как попытка установить четкий дедлайн для обеих сторон и аккуратно продемонстрировать раздражение действиями Украины и России со стороны Трампа.
Полный текст заявления Рубио показывает, насколько госсекретарь США раздираем противоречиями, отмечает политолог Максим Жаров. Госсекретарю хочется «закончить» с Украиной к 100 дням второго срока Трампа, но в то же время он понимает, что такие сроки нереальны.
Заявленная сегодня по утру Рубио позиция — это еще не точка зрения Трампа, но точка зрения республиканского партийного истеблишмента. И с этой позицией Трампу придется считаться. Посмотрим, что решит в итоге сам Трамп и к чему приведут переговоры на следующей неделе в Лондоне.
Перспективы украинского урегулирования
Самоустраниться от украинского конфликта США при Трампе не смогут, слишком многое в военно-политическом планировании прокси-войны с Россией на них завязано, уверен Жаров. По мнению эксперта, если Трамп решит продолжить «переговоры ради переговоров», то не согласному с такой позицией Рубио придется выйти с украинского трека. Смогут ли Трампа по итогам лондонских переговоров вернуть на «позиции Байдена» — большой вопрос. Но если это случится, то Рубио заберет у Макрона роль главного транслятора прокси-войны Запада с Россией, считает политолог.
Дубравский рассматривает варианты развития событий между Россией и США в случае выхода Штатов из переговорного процесса по Украине. Политолог уверен, что градус потепления отношений между странами вряд ли сегодня можно снизить. Трамп, в отличие от Байдена, понимает, что контакты с РФ необходимо поддерживать. Не только украинский конфликт надо решать, тем для развития отношений много — это Иран, взаимодействие по Арктике и другим регионам.
С коллегой солидарен Алексей Чеснаков. Он напоминает, что интересы США в возобновлении отношений с Россией не ограничиваются украинским конфликтом.
Потерять наметившийся позитив в российско-американском переговорном треке не хочется. Но кто сказал, что выход США из украинского трека приведет к этому? За соседним столом играется «торговая война», в которой очень много интересов, и ими можно воспользоваться.