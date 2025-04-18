Заявления США о возможном выходе из переговоров по Украине — блеф или нет

Первое, на что обращают внимание политологи, — это время, когда были сделаны соответствующие высказывания. В частности, политолог Алексей Чеснаков указывает, что Рубио высказался по вопросу урегулирования украинского конфликта в преддверии приближающихся 100 дней президентства Трампа. Лидеру США надо будет отчитаться перед американцами, ведь его слова во время избирательной кампании прозвучали на весь мир: «Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа».