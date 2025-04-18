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Захарова прокомментировала санкции Украины против Куклачева

Официальный представитель МИД России прокомментировала украинские санкции в отношении народного артиста России, клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева. Соответствующую публикацию она сделала в своем телеграм-канале.

Источник: МК

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала дипломат.

К тексту Захарова прикрепила картинку известного мема с кошками «Наташа, мы все уронили», переделанного под ситуацию. Так, на изображении кошки «говорят» Куклачеву: «Юрий Дмитриевич, там президент [Украины Владимир] Зеленский опять весь уронился».

18 апреля Зеленский ввел санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. Ограничения коснулись певца Ярослава Дронова (Shaman), фехтовальщицы Софьи Великой, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и др. В санкционном списке находится и артист цирка Юрий Куклачев.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая также попала в этот перечень, отреагировала на санкции против нее заявлением, что ей «все равно».