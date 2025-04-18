Захарова прокомментировала санкции Украины против Куклачева

К тексту Захарова прикрепила картинку известного мема с кошками «Наташа, мы все уронили», переделанного под ситуацию. Так, на изображении кошки «говорят» Куклачеву: «Юрий Дмитриевич, там президент [Украины Владимир] Зеленский опять весь уронился».