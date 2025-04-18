Захарова прокомментировала санкции Украины против Куклачева

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала дипломат.
К тексту Захарова прикрепила картинку известного мема с кошками «Наташа, мы все уронили», переделанного под ситуацию. Так, на изображении кошки «говорят» Куклачеву: «Юрий Дмитриевич, там президент [Украины Владимир] Зеленский опять весь уронился».
18 апреля Зеленский ввел санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. Ограничения коснулись певца Ярослава Дронова (Shaman), фехтовальщицы Софьи Великой, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и др. В санкционном списке находится и артист цирка Юрий Куклачев.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая также попала в этот перечень, отреагировала на санкции против нее заявлением, что ей «все равно».