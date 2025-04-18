Токаев ознакомился с инвестпроектами на 5,7 трлн тенге в Мангистау

Среди них — строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра «Бозжыра», а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.