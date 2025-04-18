Ливанский политик обвинил Молдавию в репрессиях верующих

Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.