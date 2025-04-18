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Маркелл назвал ложью заявление полиции Молдавии о причинах срыва поездки

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл опроверг заявление пограничной полиции Молдавии о причинах срыва его поездки за Благодатным огнём.

Источник: православие.ру

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что, по заявлению полиции, Маркелл не явился в аэропорт за три часа до вылета самолёта, чего требуют повышенные меры безопасности.

«Вы снова апеллируете ко лжи и лжецам. Пожалуйста, люди добрые, сегодня Страстная пятница — займитесь своей душой», — заявил он.

17 апреля стало известно, что архиепископа Маркелла, который должен был вылететь в Израиль за Благодатным огнём, задержали в аэропорту Кишинёва.

В ООН заявили, что собирают данные о срыве поездки архиепископа Маркелла.