Маркелл назвал ложью заявление полиции Молдавии о причинах срыва поездки

Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что, по заявлению полиции, Маркелл не явился в аэропорт за три часа до вылета самолёта, чего требуют повышенные меры безопасности.
«Вы снова апеллируете ко лжи и лжецам. Пожалуйста, люди добрые, сегодня Страстная пятница — займитесь своей душой», — заявил он.
17 апреля стало известно, что архиепископа Маркелла, который должен был вылететь в Израиль за Благодатным огнём, задержали в аэропорту Кишинёва.
В ООН заявили, что собирают данные о срыве поездки архиепископа Маркелла.