СМИ: европейцы саботируют усилия США по достижению мира на Украине, но выход есть

Для него в любом случае не будет никаких потенциальных потерь, говорится в статье. Если будет заключено перемирие, Трамп сможет заявить, что достиг мира, и в любом срыве перемирия в будущем виноват не будет. Если перемирия не будет, он сможет обвинить Европу и стороны конфликта в том, что они не приняли его мирных предложений, полагает автор.