СМИ: европейцы саботируют усилия США по достижению мира на Украине, но выход есть

Перед Мюнхенской конференцией по безопасности, согласно статье, администрация Трампа сделала мастерский дипломатический ход. Она направила письма в европейские столицы с двумя конкретными вопросами: что они готовы предоставить Украине, чтобы внести свой вклад в переговорный процесс, и что они намерены делать по окончании конфликта при условии, что США не отправят миротворческие силы на Украину?
Результатом, по мнению Майтры, стал хаос: от европейской снисходительности к американскому изоляционизму до попыток Европы создать «коалицию желающих» для поддержания мира на Украине, которые пока не увенчались успехом.
Вплоть до того, что некоторые помощники Трампа в приватных беседах жалуются, что они «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины.
Администрация Трампа жаждала легкой победы на Украине, но пока ничего не получилось. Тем не менее выход есть, считает Майтра. Необходимо установить дату прекращения огня — как в случае Корейской войны или Первой мировой войны. День независимости США 4 июля — отличная дата, полагает он.
На его взгляд, процесс прост: заключить соглашение о прекращении огня и вывести войска с обеих сторон, создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения, оставить за Россией занятые ею территории, прекратить любую военную и финансовую помощь Украине. После прекращения огня начнутся переговоры о будущем порядке и поддержании мира. Если Европа, Украина или Россия откажутся от этой идеи, то США необходимо «просто уйти».
Он подчеркивает, что в обязанности США не входит удовлетворение прихотей всех сторон. Хотя американский президент взял на себя обязательства по установлению мира на Украине, его целью остается выведение Америки из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.
Для него в любом случае не будет никаких потенциальных потерь, говорится в статье. Если будет заключено перемирие, Трамп сможет заявить, что достиг мира, и в любом срыве перемирия в будущем виноват не будет. Если перемирия не будет, он сможет обвинить Европу и стороны конфликта в том, что они не приняли его мирных предложений, полагает автор.