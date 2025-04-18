Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная реформа в Калининграде: Беспрозванных озвучил приоритеты развития

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обозначил новый подход к модернизации городского электротранспорта.

Источник: Янтарный край

Ключевым моментом стало заявление о необходимости комплексного подхода к развитию трамвайной системы города.

По словам главы региона, текущая транспортная инфраструктура устарела и требует обновления. Приоритетным направлением становится модернизация инфраструктуры, после чего планируется приступить к обновлению трамвайного парка.

Текущее состояние трамвайного парка неоднородно: часть вагонов была обновлена к чемпионату мира, в то время как остальные требуют замены. Жители города активно обращаются с просьбой о модернизации подвижного состава, что подчеркивает актуальность проблемы.

Основные цели модернизации: повышение скорости движения трамваев, улучшение комфорта передвижения, а также оптимизация маршрутной сети.

Отдельно губернатор отметил, что в текущем году запланировано полное обновление троллейбусного парка. Это обстоятельство требует тщательной проработки маршрутной сети трамваев, поскольку простое восстановление существующей системы признано нерациональным с точки зрения затрат.