Транспортная реформа в Калининграде: Беспрозванных озвучил приоритеты развития

Ключевым моментом стало заявление о необходимости комплексного подхода к развитию трамвайной системы города.
По словам главы региона, текущая транспортная инфраструктура устарела и требует обновления. Приоритетным направлением становится модернизация инфраструктуры, после чего планируется приступить к обновлению трамвайного парка.
Текущее состояние трамвайного парка неоднородно: часть вагонов была обновлена к чемпионату мира, в то время как остальные требуют замены. Жители города активно обращаются с просьбой о модернизации подвижного состава, что подчеркивает актуальность проблемы.
Основные цели модернизации: повышение скорости движения трамваев, улучшение комфорта передвижения, а также оптимизация маршрутной сети.
Отдельно губернатор отметил, что в текущем году запланировано полное обновление троллейбусного парка. Это обстоятельство требует тщательной проработки маршрутной сети трамваев, поскольку простое восстановление существующей системы признано нерациональным с точки зрения затрат.