Молдавские карабинеры отправляются в Косово в рамках миротворческой миссии

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Новая группа молдавских карабинеров была направлена в Косово для участия в миссии KFOR вместе с военными из более чем 27 стран. Это уже третья ротация миротворческого контингента Молдовы в рамках международной миссии, сообщает Министерство внутренних дел.
На торжественной церемонии перед отъездом в Косово, прошедшей в Генеральном инспекторате карабинеров, присутствовали должностные лица МВД, представители посольств и международные партнеры республики.
«Я искренне поздравляю вас с этой честью-продолжить миссию по представительству Республики Молдова за пределами страны. Там ваше мужество, достоинство и подготовка будут служить делу мира», — заявила глава МВД Даниелла Мисаил-Никитин в своей речи на церемонии.
Министр также отметила признательность, которой пользовались предыдущие команды среди международных партнеров, и в своем выступлении она также подчеркнула участие женщины — карабинера в этой ротации-мощное послание о равенстве, профессионализме и доверии.
В свою очередь, майор Марина Дедиу, возглавляющая этот контингент, заявила:
«Для нас большая честь быть в такой миссии. Мы хорошо подготовлены и полны решимости внести свой вклад в поддержание мира в Косово вместе с нашими международными партнерами.».
Благодаря таким миссиям Молдова подтверждает свою приверженность миру и безопасности в мире. В то же время карабинеры имеют возможность профессионально совершенствоваться и показать, что наша страна является надежным партнером на международном уровне.