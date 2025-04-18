Молдавские карабинеры отправляются в Косово в рамках миротворческой миссии

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Новая группа молдавских карабинеров была направлена в Косово для участия в миссии KFOR вместе с военными из более чем 27 стран. Это уже третья ротация миротворческого контингента Молдовы в рамках международной миссии, сообщает Министерство внутренних дел.