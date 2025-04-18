При обыске у архиепископа Маркелла не нашли ничего противозаконного

В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви. Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.