Кишиневская полиция блокирует подъезд к аэропорту перед вылетом Маркелла

КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции Молдавии заблокировали вечером в пятницу подъездные пути к международному аэропорту Кишинева накануне вылета архиепископа Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Молдавии 17 апреля фактически не позволили архиепископу Бельцкому и Фэлештскому Маркеллу — представителю Молдавской православной церкви являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви — вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Ранее Маркелл сообщил журналистам, что предпримет пятницу вечером вторую попытку вылететь в Иерусалим.
Из-за действий полиции пассажирам приходится идти к терминалу пешком, преодолевая несколько сотен метров.
«Непонятно, что происходит. Нас попросили выйти из машины. Я с двумя чемоданами и ребенком не могу нормально добраться до аэропорта. Никто даже не предупредил о таких ограничениях», — сказала корреспонденту РИА Новости одна из пассажирок.
Молдавские СМИ сообщают, что глава генерального инспектората полиции Кишинева Виорел Чернэуцяну объяснил ситуацию тем, что руководство аэропорта официально запросило помощь в регулировании транспортного потока из-за критического скопления автомобилей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.