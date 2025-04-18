В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла

КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Группа молодых людей из движения «Молдова Алба» провела пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла, отправляющегося в Иерусалим за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции держат плакаты с надписями «Спасем Благодатный огонь» и «Ждем Благодатный огонь дома!», выразив таким образом поддержку архиепископу Молдавской православной церкви.
«Жаль, что православные христиане лишены возможности получить Благодатный огонь из-за определенных обстоятельств. Причины этой ситуации могут быть политическими или иного характера», — заявил один из активистов журналистам.
По его словам, действующая власть Молдавии, возможно, оказывает влияние на ситуацию. «Представители власти проводят многочисленные встречи с представителями Бессарабской митрополии», — отметил участник пикета.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. Священнослужитель подтвердил, что сегодня предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Правды.ру», агентства «Регнум», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.