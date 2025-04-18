Куклачев в ответ на санкции пригласил Зеленского на свой спектакль

«Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли», — сказал артист в беседе с агентством.
Он также назвал профессию клоуна опасной, напомнив, что Адольф Гитлер «объявил санкции Чарли Чаплину» и что под ограничения в свое время попадал и сатирик Михаил Задорнов.
18 апреля Зеленский ввел санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. Ограничения коснулись не только Куклачева, но и певца Ярослава Дронова (Shaman), фехтовальщицы Софьи Великой, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и др.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая также попала в санкционный перечень, отреагировала на ограничения против нее словами, что ей «все равно».