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Куклачев в ответ на санкции пригласил Зеленского на свой спектакль

Народный артист РСФСР, артист цирка Юрий Куклачев в ответ на персональные санкции со стороны Украины пригласил президента Владимира Зеленского на свой спектакль, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли», — сказал артист в беседе с агентством.

Он также назвал профессию клоуна опасной, напомнив, что Адольф Гитлер «объявил санкции Чарли Чаплину» и что под ограничения в свое время попадал и сатирик Михаил Задорнов.

18 апреля Зеленский ввел санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. Ограничения коснулись не только Куклачева, но и певца Ярослава Дронова (Shaman), фехтовальщицы Софьи Великой, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и др.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая также попала в санкционный перечень, отреагировала на ограничения против нее словами, что ей «все равно».