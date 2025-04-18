Последние зарубежные новости за 18 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg раскрыл предложения США по миру на Украине
Во время переговоров в Париже США предложили оставить за Россией занятые территории, смягчить санкции и снять с повестки дня вступление Украины в НАТО. Озвученные предложения — фактическая заморозка войны, утверждает агентство.
NYT узнала о спонтанных телефонных разговорах Трампа и Макрона
Макрон и Трамп регулярно созваниваются, часто экспромтом. По данным NYT, их рабочие отношения сформировались еще в первый срок Трампа и продолжаются в духе «новой дипломатии».
The Guardian: в Британии засекретили часть документов из-за США
Лондон ужесточил правила обращения с конфиденциальными документами из-за опасений возможного перехвата со стороны США. Некоторые документы имеют грифы «секретно» и «совершенно секретно». Новые меры связаны с ростом напряженности между союзниками.
Bloomberg: Польша хочет оказаться под двумя ядерными зонтиками
Анджей Дуда призвал усилить ядерную защиту Польши на фоне угроз со стороны России. Он поддержал сотрудничество как с США, так и с Францией, подчеркнув, что оба варианта не противоречат друг другу.
Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США
Альянс изменяет формулировки в документах, касающихся климата и инклюзивности, чтобы избежать давления со стороны администрации Трампа. Термины типа «зеленые технологии» заменяют на нейтральные — «инновационные технологии».