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Последние зарубежные новости за 18 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 18 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg раскрыл предложения США по миру на Украине

Источник: Reuters

Во время переговоров в Париже США предложили оставить за Россией занятые территории, смягчить санкции и снять с повестки дня вступление Украины в НАТО. Озвученные предложения — фактическая заморозка войны, утверждает агентство.

NYT узнала о спонтанных телефонных разговорах Трампа и Макрона

Источник: AP 2024

Макрон и Трамп регулярно созваниваются, часто экспромтом. По данным NYT, их рабочие отношения сформировались еще в первый срок Трампа и продолжаются в духе «новой дипломатии».

The Guardian: в Британии засекретили часть документов из-за США

Лондон ужесточил правила обращения с конфиденциальными документами из-за опасений возможного перехвата со стороны США. Некоторые документы имеют грифы «секретно» и «совершенно секретно». Новые меры связаны с ростом напряженности между союзниками.

Bloomberg: Польша хочет оказаться под двумя ядерными зонтиками

Анджей Дуда призвал усилить ядерную защиту Польши на фоне угроз со стороны России. Он поддержал сотрудничество как с США, так и с Францией, подчеркнув, что оба варианта не противоречат друг другу.

Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США

Альянс изменяет формулировки в документах, касающихся климата и инклюзивности, чтобы избежать давления со стороны администрации Трампа. Термины типа «зеленые технологии» заменяют на нейтральные — «инновационные технологии».