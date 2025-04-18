Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам о мире на Украине

«Нет определенного количества дней», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, но добавил, что хотел бы заключения соглашения «быстро».
В то же время он счел, что в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать кризис на Украине. По его словам, обе стороны проявляют «энтузиазм» в вопросе разрешения конфликта.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио публично сообщил, что Вашингтон прекратит попытки выступить посредником в урегулировании в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения соглашения. Он добавил, что Трамп заинтересован в заключении сделки, но у него много других приоритетов и он готов двигаться дальше, если не появятся признаки прогресса.
Собеседник CNN подтвердил, что под словами «двигаться дальше» Рубио имел в виду выход США из переговорного процесса. Он добавил, что глава Госдепа «озвучил позицию президента». По словам источника CNN, Трамп «не обладает безграничным терпением», пока стороны конфликта продолжают «вставать в позы и играть в игры».
17 апреля в Париже прошли встречи представителей США, Украины и Европы (а именно Франции), на которых США предложили «контуры прочного мира на Украине». Они были восприняты с воодушевлением, сообщал Госдеп. Информацию передали российской стороне.
Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что оптимистично смотрит на урегулирование после этих контактов.
По данным источников Bloomberg, среди предложений США были следующие:
- оставить под контролем России территории, которые Москва взяла во время конфликта с Украиной;
- смягчить антироссийские санкции;
- снять с повестки дня стремление Украины вступить в НАТО.
Эти пункты коррелируют с некоторыми требованиями Москвы: об отказе Киева от вступления в альянс, отмене ограничений и признании на международном уровне Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими. Украина с этими условиями не соглашалась и называла их ультиматумом.
18 апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры по Украине, сказал, что контакты «идут сложно, тема непростая». Россия, по его словам, «стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога».