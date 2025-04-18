Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам о мире на Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио публично сообщил, что Вашингтон прекратит попытки выступить посредником в урегулировании в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения соглашения. Он добавил, что Трамп заинтересован в заключении сделки, но у него много других приоритетов и он готов двигаться дальше, если не появятся признаки прогресса.