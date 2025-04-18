Блогера-бодибилдера Шпака признали иноагентом

Бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Баблоян, как отмечает Минюст, создавала и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Ее также обвиняют в распространении фейков о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также фейков, направленных на формирование негативного образа ВС РФ. Кроме того, Баблоян выступала против СВО.