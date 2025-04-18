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Архиепископа Маркелла снова не выпустили из Кишинёва в Израиль

Архиепископа Маркелла снова не выпустили из Кишинёва в Израиль за Благодатным огнём.

Источник: православие.ру

Об этом пишет «Sputnik Молдова».

«Власти вновь не позволили архиепископу Маркеллу вылететь за Благодатным огнём», — говорится в сообщении.

Ранее водитель архиепископа Маркелла проинформировал о блокировке светофоров на пути в аэропорт Кишинёва.