Об этом пишет «Sputnik Молдова».
«Власти вновь не позволили архиепископу Маркеллу вылететь за Благодатным огнём», — говорится в сообщении.
Ранее водитель архиепископа Маркелла проинформировал о блокировке светофоров на пути в аэропорт Кишинёва.
Архиепископа Маркелла снова не выпустили из Кишинёва в Израиль за Благодатным огнём.
Об этом пишет «Sputnik Молдова».
«Власти вновь не позволили архиепископу Маркеллу вылететь за Благодатным огнём», — говорится в сообщении.
Ранее водитель архиепископа Маркелла проинформировал о блокировке светофоров на пути в аэропорт Кишинёва.