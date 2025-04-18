Путин внес изменения в состав совета программы развития генетических технологий

Отмечается, что в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий была внесена советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании «Роснефть» Елена Завалеева, а также руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.