Путин внес изменения в состав совета программы развития генетических технологий

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в состав совета по программе развития генетических технологий РФ на 2019−2030 годы. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на сайте опубликования правовых актов.
Отмечается, что в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий была внесена советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании «Роснефть» Елена Завалеева, а также руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
При этом в рамках указа президента из состава совета был исключен бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин наградил молодых российских ученых за заслуги в преддверии Дня науки в РФ.