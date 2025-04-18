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Путин внес изменения в состав совета программы развития генетических технологий

Президент РФ внес Елену Завалееву и Веронику Скворцову в состав совета по программе развития генетических технологий России до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в состав совета по программе развития генетических технологий РФ на 2019−2030 годы. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на сайте опубликования правовых актов.

Отмечается, что в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий была внесена советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании «Роснефть» Елена Завалеева, а также руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

При этом в рамках указа президента из состава совета был исключен бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин наградил молодых российских ученых за заслуги в преддверии Дня науки в РФ.