В МИД России заявили о последствиях появления контингентов НАТО на Украине

По его словам, страны — участницы НАТО уже занимаются военным планированием, начальники генштабов вооруженных сил обсуждают варианты возможных районов развертывания, тем самым они создают угрозу прямого военного столкновения с Россией. «Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — подчеркнул Масленников.