В Белом доме сообщили об «истинном происхождении» коронавируса

Американские власти уверены, что коронавирус появился в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане. Белый дом привел несколько аргументов в пользу этой теории. Отмечается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе». Также все заболевшие заразились от однократного контакта, что отличается от предыдущих пандемий, когда требовалось несколько попаданий вируса в организм, говорится в сообщении.