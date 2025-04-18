Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что англоязычное издание The Economist признало узурпацию власти Владимиром Зеленским.
«После многих лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени», — написал Гленн Дизен в соцсети.
По его словам, западной общественности внушали, что поддержка Украины предполагает оправдание Владимира Зеленского, «демонтирующего то, что осталось от демократии».
К своему посту профессор приложил скриншот материала The Economist. Он имеет следующий заголовок: «На Украине происходит монополизация власти».
Ранее экс-лидер Украины Петр Порошенко* обвинил офис Владимира Зеленского в узурпации власти в стране.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.