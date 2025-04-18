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Профессор Дизен: The Economist признал, что Зеленский узурпировал власть

Гленн Дизен заявил, что Владимир Зеленский демонтирует то, что осталось от демократии .
Источник: Аргументы и факты

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что англоязычное издание The Economist признало узурпацию власти Владимиром Зеленским.

«После многих лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени», — написал Гленн Дизен в соцсети.

По его словам, западной общественности внушали, что поддержка Украины предполагает оправдание Владимира Зеленского, «демонтирующего то, что осталось от демократии».

К своему посту профессор приложил скриншот материала The Economist. Он имеет следующий заголовок: «На Украине происходит монополизация власти».

Ранее экс-лидер Украины Петр Порошенко* обвинил офис Владимира Зеленского в узурпации власти в стране.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.