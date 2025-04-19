Пентагон сокращает число американских военных в Сирии

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы… Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ* в Сирии», — говорится в заявлении Пентагона.
В качестве причины сокращения военного присутствия в Сирии власти США привели их успехи в борьбе коалиционных сил против ИГ* в Сирии, в частности их «территориальное поражение», которое террористы потерпели в 2019 году во время первого срока президента США Дональда Трампа.
Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения в различных СМИ о сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей.
* Запрещенная в России террористическая группировка