Пентагон сокращает число американских военных в Сирии

В качестве причины сокращения военного присутствия в Сирии власти США привели их успехи в борьбе коалиционных сил против ИГ* в Сирии, в частности их «территориальное поражение», которое террористы потерпели в 2019 году во время первого срока президента США Дональда Трампа.