Хинштейна убрали из совета директоров «Почты России»

«Назначить председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Гаврилова С. А. членом совета директоров акционерного общества “Почта России”, освободив от указанной должности Хинштейна», — говорится в распоряжении Мишустина. Оно размещено на официальном портале опубликования правовых актов.