Президент России Владимир Путин принял в Кремле эмира Катара. Иностранный чиновник появился на встрече в деловом костюме вместо национальных одеяний. Это расценивается как знак уважения к беседе с российским лидером. Такое мнение высказал катарский политолог Халид Уалид Махмуд, пишет РИА Новости.
По мнению аналитика, костюм является проявлением культурной гибкости Катара. Страна полностью открыта мировым контактам. Такие детали демонстрируют способность «гармонизировать культурную специфику» и общение с зарубежными лидерами.
«Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита», — объяснил политолог.
Арабская страна, по словам Владимира Путина, стала одним из важнейших партнеров РФ. Связи укрепляются.