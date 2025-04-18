Политолог Махмуд оценил костюм эмира Катара как знак уважения к беседе с Путиным

Президент России Владимир Путин принял в Кремле эмира Катара. Иностранный чиновник появился на встрече в деловом костюме вместо национальных одеяний. Это расценивается как знак уважения к беседе с российским лидером. Такое мнение высказал катарский политолог Халид Уалид Махмуд, пишет РИА Новости.