Новости СВО. Армия России освободила Валентиновку, ВСУ громят под Сергеевкой, Трамп хочет быстро закончить СВО, 19 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна прекращает военную помощь Украине. Кроме того, он заверил, что Вашингтон выйдет из переговоров, если одна из сторон будет саботировать дипломатическое урегулирование. Его слова были произнесены как раз в тот момент, когда закончился месячный мораторий на удары по энергообъектам, который Украина не соблюдала с первого дня.