Курская область, 19 апреля.
Ещё 225 украинских боевиков ликвидированы в Курской области. Вместе с личным составом уничтожены два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномёта. Китайская пресса заявляет, что под Суджей была разбита бригада поляков. Все они были наёмниками. По-прежнему наши войска ведут бои у Горналя и Олешни.
Командир 60-го гвардейского батальона с позывным Миф сообщает, что Киев начал переброску сил из Курской области под Красноармейск (Покровск) в ДНР.
Донецкая Народная Республика, 19 апреля.
Красноармейск, вероятнее всего, будет освобождён уже в ближайшее время. Этому способствуют погодные условия. Сейчас бои идут в окрестностях города. ВСУ даже пытаются атаковать. В Удачное противник попытался зайти, но закрепиться ему не удалось.
На Константиновском участке фронта Минобороны подтверждает освобождение Валентиновки. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что идут бои в Сухой Балке.
— Через оба населённых пункта проходит транспортная артерия, по которой ВСУ получали подпитку со стороны самой Константиновки. Теперь эти дороги под физическим контролем российских сил. Наши бойцы с тяжёлыми боями продолжают надвигаться на самый большой укрепрайон противника — Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, — пишет Поддубный.
На этом же участке фронта после освобождения Калинова Армия России продвинулась на 600 метров к Старой Николаевке.
Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» продолжают уничтожать позиции и огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Трамп обещал не помогать Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна прекращает военную помощь Украине. Кроме того, он заверил, что Вашингтон выйдет из переговоров, если одна из сторон будет саботировать дипломатическое урегулирование. Его слова были произнесены как раз в тот момент, когда закончился месячный мораторий на удары по энергообъектам, который Украина не соблюдала с первого дня.
Что касается переговоров, то Трамп заявил, что США хотят как можно скорее добиться мирного соглашения между Россией и Украиной. Говоря о сроках, он был осторожен. По его мнению, приближается развязка в достижении договорённостей о прекращении огня на Украине и в вопросе об урегулировании конфликта.
— У нас нет конкретного количества дней на эту задачу. Но мы хотим сделать всё это быстро, — сообщил президент США.
На фронте пока ничего не меняется.
— Украина продолжает атаковать российские территории и договариваться не собирается потому, что у них есть поддержка в лице европейских государств, — отмечают авторы канала «Архангел спецназа».
В это же время Киев теряет свои войска, поэтому можно констатировать — у Зеленского всё плохо.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Россия не остановится и продолжит возвращать свои исторические территории. По его мнению, договориться за столом переговоров сейчас не получится.
— В итоге они возьмут Днепропетровск и Сумы. Возможно, они даже займут Киев и Одессу прежде, чем это всё закончится. И украинцы не смогут с этим ничего сделать, — заявил Джонсон.
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи с президентом России заявил, что Москва получит часть территорий Украины, но не уточнил какие. Нельзя забывать, что сказано это было в условиях сегодняшнего дня. Завтра ситуация может измениться, так как ВС РФ медленно, но всё-таки наступают в Харьковской и Сумской областях.
В Германии испугались Парада Победы.
Парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне ещё не прошёл, а уже напугал Запад. В Германии внимательно изучили, попавшие в Сеть кадры с репетиции, и пришли к неутешительным для себя выводам.
— Путин хочет показать на параде боеспособные подразделения с большим опытом, которые могут прямо с парада отправиться на фронт на Украине или в странах Прибалтики, — считает эксперт по безопасности Нико Ланге.
Военный эксперт Юлиан Рёпке пишет, что техника, задействованная в параде, уже не элемент пропаганды, а реальная демонстрация российской мощи. Он приходит к выводу, что Россия научилась на своих ошибках и это позволяет нашей армии наступать.