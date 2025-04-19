Главу Госдепа уличили в нарушении политики Трампа по Украине

В пятницу представитель администрации президента США заявил, что Соединённые Штаты долгое время оказывали поддержку Украине, но теперь им необходимо сосредоточиться на других вопросах. Он также отметил, что если Киев и Москва действительно хотят мира, то США готовы оказать им помощь. В противном случае Вашингтон переключится на другие задачи.
Заявление Рубио, по сути, укрепляет позиции Европы и Украины, поскольку теперь им необходимо лишь ускорить решение этого вопроса, подчеркнул Риттер. По мнению аналитика, Киев и Европейский союз пытаются исключить Соединённые Штаты из мирного процесса и убедить их продолжить опосредованное противостояние с Россией.
«Это не соответствует политике, которую поддерживает Дональд Трамп», — отметил эксперт.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов участвовать в урегулировании на Украине, но не бесконечно, особенно в случае отсутствия прогресса. В Кремле ответили на слова главы Госдепа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Соединённые Штаты должны сами комментировать позицию по возможному выходу из переговоров. При этом в Москве, по его словам, отмечают некоторый прогресс в диалоге по украинскому конфликту.