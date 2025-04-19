Главу Госдепа уличили в нарушении политики Трампа по Украине

В пятницу представитель администрации президента США заявил, что Соединённые Штаты долгое время оказывали поддержку Украине, но теперь им необходимо сосредоточиться на других вопросах. Он также отметил, что если Киев и Москва действительно хотят мира, то США готовы оказать им помощь. В противном случае Вашингтон переключится на другие задачи.