Медведев призвал ЕС взять пример с США, если те откажутся от посредничества

«Американские официальные лица заявили, что, если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое», — отметил политик в своём англоязычном аккаунте в соцсети Х.
По его словам, тогда Россия сможет разобраться быстрее.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон «начнёт его саботировать».
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент не будет вечно ждать мира между Россией и Украиной.