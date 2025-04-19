Bloomberg: США могут признать Крым российской территорией

11 лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.