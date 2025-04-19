Bloomberg: США могут признать Крым российской территорией

Такой шаг, указывает издание, свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования конфликта на Украине. Окончательное решение принято еще не было.
В четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по украинскому урегулированию, напоминает Bloomberg. Среди них ослабление санкций против РФ и отказ от обсуждения членства Киева в НАТО. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем России. Обсуждение этих планов продолжится на следующей неделе в Лондоне.
В середине марта портал Semafor также сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность официально признать Крым российской территорией. По данным его источников, руководство США также обсуждает возможность призвать ООН пойти на аналогичный шаг.
11 лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.