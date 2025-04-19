РФ расторгла важные соглашения с тремя соседними странами: что за документ

«Денонсировать соглашение между правительствами РФ, Королевства Норвегия, Финляндской Республики и Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом / Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года. А также соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС, подписанное в Москве 11 декабря 2008 года», — говорится в поставлении.