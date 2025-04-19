Россия денонсировала соглашение о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Кроме того, в 1998 году страны-члены СБЕР подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (БЕАТА). Основная его цель — создание эффективной и устойчивой транспортной системы в Баренцевом регионе с хорошей внутренней связью между странами-участницами и с хорошим каналом связи с мировыми рынками.