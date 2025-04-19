Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейна освободили от обязанностей в совете директоров «Почты России»

Мишустин подписал указ об освобождении Хинштейна от членства в «Почте России».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил врио губернатора Курского региона Александра Хинштейна от обязанностей в руководящем органе «Почты России», о чем свидетельствует подписанный документ.

При этом произошло и пополнение в совете директоров «Почты России» — теперь в его состав включен Сергей Гаврилов, возглавляющий думский комитет по собственности и земельным отношениям. Это кадровое решение было принято одновременно с выходом Александра Хинштейна из состава совета.

Официальные представители почтового оператора пока не прокомментировали данные кадровые перестановки. Примечательно, что Хинштейн до назначения врио губернатора курировал в парламенте вопросы цифрового развития, возглавляя профильный IT-комитет.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Минюста РФ Всеволода Вуколова.