Хинштейна освободили от обязанностей в совете директоров «Почты России»

При этом произошло и пополнение в совете директоров «Почты России» — теперь в его состав включен Сергей Гаврилов, возглавляющий думский комитет по собственности и земельным отношениям. Это кадровое решение было принято одновременно с выходом Александра Хинштейна из состава совета.