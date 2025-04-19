Хинштейна освободили от обязанностей в совете директоров «Почты России»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил врио губернатора Курского региона Александра Хинштейна от обязанностей в руководящем органе «Почты России», о чем свидетельствует подписанный документ.
При этом произошло и пополнение в совете директоров «Почты России» — теперь в его состав включен Сергей Гаврилов, возглавляющий думский комитет по собственности и земельным отношениям. Это кадровое решение было принято одновременно с выходом Александра Хинштейна из состава совета.
Официальные представители почтового оператора пока не прокомментировали данные кадровые перестановки. Примечательно, что Хинштейн до назначения врио губернатора курировал в парламенте вопросы цифрового развития, возглавляя профильный IT-комитет.
Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Минюста РФ Всеволода Вуколова.