Представители от России, Норвегии, Швеции и Финляндии в 2007 году заключили соглашение о Баренцевом море. В то же время был создан Международный Баренцев секретариат. По задумке, он необходим для развития сотрудничества в море и Евроарктическом регионе в целом. 16 апреля Россия приняла решение выйти из соглашения. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов. Его подписал премьер России Михаил Мишустин.
Министерству иностранных дел РФ приказано оповестить стороны сделки. Кроме того, Москва прекращает финансирование Международного Баренцева секретариата.
«МИДу России: уведомить депозитариев, указанных в пункте 1 (Норвегия, Финляндия, Швеция) настоящего распоряжения соглашений и Международный Баренцев секретариат о принятом решении», — сказано в тексте документа.
Кремль также принял решение выйти из соглашения 2008 года. Оно касается поддержки в области готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Соглашение подписано представителями Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции. Страны являются участниками Совета Баренцева/Евроарктического региона. Он создан в 1993 году. Россия вышла из Совета в 2023 году. Секретариат продолжает осуществлять деятельность в Норвегии. Совет обеспечивал развитие Евроарктического региона.
Между тем, Киев расторг с Москвой очередное давнее соглашение. Речь о договоре про гарантии пенсионных прав для граждан, трудившихся на Крайнем Севере. Соглашение подписали в 1993 году в Минске.
Украина также вышла из соглашения о сотрудничестве в сфере связи. Договор подписали в том же 1993 году. Украинский кабмин заявил, что соглашение утратило силу из-за изменений обстоятельств. Договор был подписан в Киеве. Сейчас на Украине считают, что сделка утратила актуальность.
Одно из соглашений, к которому активно стремится Вашингтон — сделка о прекращении огня на территории Украины. Однако, по словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи сейчас это кажется нереалистичным. Всё из-за несоблюдения Украиной договоренности о запрете на удары по российской энергетике.