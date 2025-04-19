РФ расторгла соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о Баренцевом море

Представители от России, Норвегии, Швеции и Финляндии в 2007 году заключили соглашение о Баренцевом море. В то же время был создан Международный Баренцев секретариат. По задумке, он необходим для развития сотрудничества в море и Евроарктическом регионе в целом. 16 апреля Россия приняла решение выйти из соглашения. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов. Его подписал премьер России Михаил Мишустин.