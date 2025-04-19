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Bloomberg: США могут признать Крым российским ради окончания СВО

США готовы признать, что Крым остается под контролем России в рамках соглашения об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В рамках соглашения об урегулировании конфликта на Украине США готовы признать Крым частью РФ.

США готовы признать, что Крым остается под контролем России в рамках соглашения об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — говорится в материале издания. Эту позицию озвучили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.

Ранее издание Semafor выпустило материал о готовности США признать Крым частью России. Отмечалось, что Штаты даже готовы попросить ООН пойти на подобный шаг.