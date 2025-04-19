Guardian: Британия представила США проект соглашения о снижении пошлин

Ожидается, что на следующей неделе министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз посетит США, где планирует обсудить торговые вопросы с американским представителем Скоттом Бессентом. Предполагается, что Ривз будет настаивать на условиях, благоприятных для экспорта британской стали, автомобилей и фармацевтической продукции на американский рынок.