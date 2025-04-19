Guardian: Британия представила США проект соглашения о снижении пошлин

Согласно информации газеты The Guardian, Великобритания направила Соединённым Штатам предварительный вариант соглашения, предусматривающего снижение тарифов на ряд товаров.
В документе, представленном британскими представителями американской стороне, речь идёт о пошлинах на сталь, алюминий и автомобили. При этом, как отмечают источники издания, фармацевтическая продукция в данный проект не включена.
Собеседники газеты уточнили, что предложение охватывает ограниченное количество отраслей, однако в будущем возможно заключение более масштабного торгового соглашения.
Ожидается, что на следующей неделе министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз посетит США, где планирует обсудить торговые вопросы с американским представителем Скоттом Бессентом. Предполагается, что Ривз будет настаивать на условиях, благоприятных для экспорта британской стали, автомобилей и фармацевтической продукции на американский рынок.
Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что в результате введения пошлин США получают рекордные доходы, а цены на товары и уровень инфляции в стране постепенно снижаются.