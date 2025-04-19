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Guardian: Британия представила США проект соглашения о снижении пошлин

Предлагаемое соглашение охватывает немногие сферы, и более широкая сделка может быть проработана позднее.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации газеты The Guardian, Великобритания направила Соединённым Штатам предварительный вариант соглашения, предусматривающего снижение тарифов на ряд товаров.

В документе, представленном британскими представителями американской стороне, речь идёт о пошлинах на сталь, алюминий и автомобили. При этом, как отмечают источники издания, фармацевтическая продукция в данный проект не включена.

Собеседники газеты уточнили, что предложение охватывает ограниченное количество отраслей, однако в будущем возможно заключение более масштабного торгового соглашения.

Ожидается, что на следующей неделе министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз посетит США, где планирует обсудить торговые вопросы с американским представителем Скоттом Бессентом. Предполагается, что Ривз будет настаивать на условиях, благоприятных для экспорта британской стали, автомобилей и фармацевтической продукции на американский рынок.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что в результате введения пошлин США получают рекордные доходы, а цены на товары и уровень инфляции в стране постепенно снижаются.